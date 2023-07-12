Спортивный врач рассказал о болезни Анны Щербаковой

Мононуклеоз сильно снижает работоспособность на период до 9 месяцев, сообщил «Матч ТВ» спортивный врач Вячеслав Ефремов.

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Ранее Sport24 сообщил, что олимпийская чемпионка Пекина 2022 фигуристка Анна Щербакова приостановила тренировки на подготовительных сборах команды Этери Тутберидзе из за заболевания мононуклеозом.

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— Для этого заболевания характерен синдром хронической усталости. Спортсмен вроде как все делает по тренировочному плану, он нормально спит, нормально питается, он выполняет все предписания, которые дают, придерживается оптимального графика тренировок и отдыха, но все равно сильно устает.

У нас в команде «Газпром Русвело» тоже была проблема с этим, спортсмены чувствовали необъяснимую усталость, не могли понять, в чем причина, они просто не доезжали до конца. И с доктором Кузьминым мы копнули поглубже и увидели такую взаимосвязь — спортсмены, у которых была снижена работоспособность, жили со своими с детьми 2–7 лет. Появились мысли о том, что это какая то вирусная инфекция. Мы провели промежуточное обследование, сделали все клинические исследования, выполнили общий анализ крови и молекулярно генетические срезы, которые позволяют выделить ДНК возбудителя. И, действительно, это был мононуклеоз, — сказал Ефремов.

— Как долго восстанавливается работоспособность?

— Она может пропадать до 6 месяцев, в литературе есть исследования, что этот период может продлиться и до 9 месяцев.

Здесь все зависит от иммунитета. Этот вирус повреждает лимфоидную ткань. В этом вся загвоздка — человек долго выздоравливает. К сожалению, специфического лечения нет.

Заболевание передается воздушно капельным путем. Его часто называют поцелуйной болезнью. Чаще всего им болеют или дети, или старший школьный возраст, студенты.

— Какие советы по восстановлению?