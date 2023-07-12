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Российская фигуристка Фролова опровергла слухи о переходе в сборную Греции

Российская фигуристка Анна Фролова назвала кошмаром слухи о том, что она может перейти в сборную Греции, передает Sport24.

Российская фигуристка отреагировала на слухи о переходе в сборную Греции
© РИА Новости

«Это вообще кошмар какой-то. Особенно когда год с переломом просидела. Мне приписали, что я перешла кататься то ли за Армению, то ли за Азербайджан. Теперь вот Греция. Нельзя так», — сказала Фролова.

17-летняя Фролова является бронзовым призером юношеской Олимпиады 2020 года, двукратным призером этапов юниорской серии Гран-при. В августе 2021 года фигуристка получила травму. Фигуристка восстановилась через полтора года. В 2023 году спортсменка заняла 12 место на чемпионате России, а также вышла в финал Гран-при России, где заняла десятое место.

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