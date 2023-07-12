Фигурист Ветлугин сравнил Туктамышеву с Елизаветой II

«Завершение ее карьеры будет таким же неожиданным, как гибель королевы Елизаветы II. Она была так долго на троне Великобритании, что это казалось чем-то естественным и должным. Также и карьера Лизы. Есть ощущение, как будто она всегда каталась и будет кататься», - приводит слова Ветлугина Метарейтинг.