Фигурист Ветлугин сравнил Туктамышеву с Елизаветой II
Фигурист Матвей Ветлугин высказался о продолжительной карьере Елизаветы Туктамышевой.
«Завершение ее карьеры будет таким же неожиданным, как гибель королевы Елизаветы II. Она была так долго на троне Великобритании, что это казалось чем-то естественным и должным. Также и карьера Лизы. Есть ощущение, как будто она всегда каталась и будет кататься», - приводит слова Ветлугина Метарейтинг.
Туктамышевой 26 лет. Профессиональную карьеру на взрослом уровне она начала в сезоне-2008/09.
На счету Туктамышевой золото (2015) и серебро (2021) чемпионата мира, победа (2015) и бронзовая медаль (2013) первенства Европы, а также все три медали командного чемпионата мира (2015, 2019, 2021).
В минувшем сезоне Туктамышева стала третьей на чемпионате России и в финале Гран-при страны.