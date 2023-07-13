Костомаров не стал отвечать на вопрос о возвращении в фигурное катание

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров не стал отвечать на вопрос корреспондента «Матч ТВ» о возвращении в фигурное катание.

© Матч ТВ

— Планируете ли вы возвращаться на лед?

— Я не даю комментариев, — сказал Костомаров «Матч ТВ».

Костомарова госпитализировали в январе, с тех пор 46 летний фигурист находился под наблюдением врачей и перенес несколько ампутаций. 6 июля Костомаров сообщил, что его выписали из больницы.