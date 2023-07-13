Фигуристка Фролова рассказала историю о предательстве

Российская фигуристка Анна Фролова рассказала историю о предательстве из своего детства.

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— Случались ли с тобой моменты, когда тебя кто то пытался подставить в фигурном катании?

— Была ситуация в мои 11–12 лет. Не буду говорить, на каком катке это случилось. У меня как то раз в стельку конька была вставлена ржавая булавка. И я ее не заметила. Она торчала, но я вышла на тренировку, откаталась, всё было хорошо — ногу не задело.

Может быть, потому что у меня был размер коньков с запасом, я росла, полсантиметра оставалось. После льда мама достала стельки сушиться и не поняла, что происходит. Булавка просто не попала в ногу, можно сказать, я в рубашке родилась. Я знаю, что с этим сталкивались многие вокруг, но на взрослом уровне такого уже нет, — приводит слова Фроловой Sport24.