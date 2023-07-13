Навка заявила о планах пригласить Костомарова выступить на своем шоу
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка рассказала, что планирует пригласить своего бывшего партнера Романа Костомарова выступить в ледовом шоу. Об этом пишет РБК.
Журналисты телеканала спросили Навку о том, намеревается ли она пригласить Романа выступать в шоу.
«Конечно да. Я верю, что он выйдет на лед», - отметила фигуристка.
Навка пояснила, что пока не представляет, в каком конкретно качестве Роман будет выступать. Она добавила, что, вместе с тем, не сомневается в его возможностях.
Спортсменка подчеркнула, что выйти на лед довольно сложно, есть немало «деталей и моментов, которые нужно преодолеть».
По ее оценке, Костомаров является настоящим чемпионом. Соответственно, он сможет выйти на площадку и преодолеть все преграды.
Напомним, что Роман в паре с Татьяной завоевал золото Игр-2006 в Турине в танцах на льду. Кроме того, в активе дуэта - две золотые медали чемпионатов мира и три - чемпионатов Европы.