Костомаров поблагодарил болельщиков за поддержку

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров поблагодарил всех за поддержку. Соответствующий пост он опубликовал у себя в Telegram-канале.

«Спасибо вам за поддержку и добрые пожелания. Это очень вдохновляет, помогает бороться и идти дальше», — написал 46-летний спортсмен.

Напомним, что 10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, впоследствии в больнице он провел 175 дней. В результате развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля его выписали из больницы и он вышел на связь, поделившись видеозаписями с тренировками после протезирования.