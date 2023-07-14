Роднина нашла в команде Тутберидзе психологические проблемы
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина считает, что в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе имеются проблемы неспортивного характера. Ее слова приводит РИА Новости.
По ее словам, раз за разом спортсменки из группы Тутберидзе не справляются с психологическим давлением.
«Валиева была очень яркой девочкой в том сезоне. Но что-то в этой команде тренеров неладное.
Смотрите — 2014 год, Липницкая. Где через год Липницкая? Девочку мы потеряли. Дальше, 2018-й год — две девочки, которых мы столкнули лбами. 2022 год — у нас уже три девочки. И вот эта истерика на Олимпийских играх. Значит, что-то не совсем там ладно.
Что-то не так с психологической обстановкой в самой группе. Это все очень сложно, я понимаю, как это бывает», — заявила Роднина.
В 2018 году Россию на Олимпиаде в Пхенчхане представляли Алина Загитова и Евгения Медведева. Загитова стала чемпионкой Игр, а Медведева довольствовалась серебром после двух побед подряд на чемпионатах мира.
В 2022 году после выступления на Олимпиаде в произвольной программе не справилась с эмоциями Александра Трусова. Исполнив чисто пять четверных прыжков, спортсменка выиграла серебряную награду и впала в истерику.
Ранее издание The Sun US назвало россиянку Алину Загитову самой сексуальной фигуристкой мира.