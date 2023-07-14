Роднина нашла в команде Тутберидзе психологические проблемы

«Валиева была очень яркой девочкой в том сезоне. Но что-то в этой команде тренеров неладное.



Смотрите — 2014 год, Липницкая. Где через год Липницкая? Девочку мы потеряли. Дальше, 2018-й год — две девочки, которых мы столкнули лбами. 2022 год — у нас уже три девочки. И вот эта истерика на Олимпийских играх. Значит, что-то не совсем там ладно.



Что-то не так с психологической обстановкой в самой группе. Это все очень сложно, я понимаю, как это бывает», — заявила Роднина.