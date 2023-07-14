Роднина рассказала о хамском поведении Трусовой
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина в интервью «РИА Новости» заявила, что увидела на тренировке у мастера спорта России Евгения Плющенко хамское поведение фигуристки Александры Трусовой. По ее словам, оно заключалось в отношении спортсменки к тренировочному процессу.
«Я увидела совершенно, как мне показалось, хамское поведение со стороны Саши Трусовой. Еще и ему (Плющенко) сказала, а как так? На что он мне ответил: "Ну я что, буду ее переделывать? У нас соревнования скоро"», — рассказала Роднина.
Она пояснила, что ее возмутило отношение Трусовой к выполнению заданий тренера, вместо которых она делала, что ей «хотелось». Роднина уверена, что поведение спортсменки является вопросом дисциплины, которой если нет на тренировках, то может и не быть «на соревнования и в ответственных моментах».
Напомним, что Трусова является серебряным призером Зимних Олимпийских игр в Пекине. Также она имеет бронзу чемпионата мира, чемпионата Европы и финала Гран-при.