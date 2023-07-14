Роднина рассказала о хамском поведении Трусовой

«Я увидела совершенно, как мне показалось, хамское поведение со стороны Саши Трусовой. Еще и ему (Плющенко) сказала, а как так? На что он мне ответил: "Ну я что, буду ее переделывать? У нас соревнования скоро"», — рассказала Роднина.