«Он герой»: призерка ОИ-2002 из Италии передала послание Костомарову

«Он катался со мной рядом, и я следила за ним с замиранием сердца, когда он столкнулся с этими проблемами. Сейчас я вижу, что он возвращается к жизни. Я хочу пожелать тебе, Роман, самого лучшего. Он реально очень сильный человек. Уже показал это на льду, когда выиграл Олимпийские игры, но сейчас... это просто вау! Я очень горжусь им, просто браво. Пожалуйста, скажите ему, что он герой», — приводятся в материале ее слова.