«Он герой»: призерка ОИ-2002 из Италии передала послание Костомарову
Призерка Олимпийских игр в 2002 году Барбара Фузар-Поли передала послание недавно выписавшемуся из больницы фигуристу Роману Костомарову. О соответствующем одолжении она попросила «Спорт-Экспресс».
Фузар-Поли отметила, что сознательно отказалась от личных страниц в социальных сетях, но хочет передать послание «надежды» Костомарову.
«Он катался со мной рядом, и я следила за ним с замиранием сердца, когда он столкнулся с этими проблемами. Сейчас я вижу, что он возвращается к жизни. Я хочу пожелать тебе, Роман, самого лучшего. Он реально очень сильный человек. Уже показал это на льду, когда выиграл Олимпийские игры, но сейчас... это просто вау! Я очень горжусь им, просто браво. Пожалуйста, скажите ему, что он герой», — приводятся в материале ее слова.
Также Фузар-Поли отметила российских врачей и больницы, сказав, что «они сделали чудо».
Напомним, что 10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, впоследствии в больнице он провел 175 дней. В результате развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля его выписали из больницы и он вышел на связь, поделившись видеозаписями с тренировками после протезирования.