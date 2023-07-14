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«Он герой»: призерка ОИ-2002 из Италии передала послание Костомарову

Призерка Олимпийских игр в 2002 году Барбара Фузар-Поли передала послание недавно выписавшемуся из больницы фигуристу Роману Костомарову. О соответствующем одолжении она попросила «Спорт-Экспресс».

«Он герой»: призерка ОИ-2002 из Италии передала послание Костомарову
© РИА Новости

Фузар-Поли отметила, что сознательно отказалась от личных страниц в социальных сетях, но хочет передать послание «надежды» Костомарову.

«Он катался со мной рядом, и я следила за ним с замиранием сердца, когда он столкнулся с этими проблемами. Сейчас я вижу, что он возвращается к жизни. Я хочу пожелать тебе, Роман, самого лучшего. Он реально очень сильный человек. Уже показал это на льду, когда выиграл Олимпийские игры, но сейчас... это просто вау! Я очень горжусь им, просто браво. Пожалуйста, скажите ему, что он герой», — приводятся в материале ее слова.

Также Фузар-Поли отметила российских врачей и больницы, сказав, что «они сделали чудо».

Напомним, что 10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, впоследствии в больнице он провел 175 дней. В результате развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля его выписали из больницы и он вышел на связь, поделившись видеозаписями с тренировками после протезирования.

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