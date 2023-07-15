Костомаров опубликовал фото с семьей

Перенесший ампутации олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал в Telegram фото с семьей.

© РИА Новости

На снимке спортсмен, у которого на ногах установлены протезы, запечатлен вместе с женой Оксаной Домниной, дочерью Анастасией и сыном Ильей.

«Вот они — мои спасители! Сладкие и любимые», — подписал он фото, сопроводив его также тремя эмодзи «сердце».

Lenta.ru

Костомарова выписали из больницы 6 июля. После фигурист показал несколько видео с тренировок. На кадрах он занимается с протезами на ногах.