Валиева рассказала, готова ли она выступать под чужим флагом

Российская фигуристка Камила Валиева в ходе пресс-конференции на VK Fest заявила, что не готова выступать на международных соревнованиях под флагом другой страны. Олимпийская чемпионка 2022 года, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru, отметила, что по-прежнему видит себя в большом спорте.

Под другим флагом — нет. Я выступаю только за нашу страну. И себя в большом спорте я вижу, потому что у нас был отпуск, и я, правда, впервые, наверное, не смогла забыть о фигурном катании, — сказала Валиева.

По словам 17-летней спортсменки, во время отдыха ей очень хотелось вернуться обратно на лед, начать нарабатывать новые элементы, продумывать новые программы.

Я, наверное, в этом возрасте я поняла, что у меня прямо тяга к фигурному катанию. То есть я как будто бы живу этим, и это начало мне приносить удовольствие, — добавила она.

Валиева рассказала, что планирует откатать весь соревновательный сезон, уже намечено шесть-семь стартов. Одновременно с этим она не исключает участия в новых проектах, в частности, на телевидении. Чемпионка отметила, что с энтузиазмом бы взялась за любую работу, но если встанет выбор между профессиональной карьерой и медийными шоу, то выберет подготовку и участие в соревнованиях.