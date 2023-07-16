Валиева рассказала о своих эмоциях от победы в командном турнире на Играх

Валиева рассказала о своих эмоциях от победы в командном турнире на Олимпийских играх
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева призналась, что еще в трехлетнем возрасте пообещала маме выиграть золото Игр. Ее слова передает Sport24.
«Когда мы увидели первое место, это, правда, не описать словами. Мы все смеялись, шутили и не могли поверить. Понимали, что олимпийское золото — это за страну. Понимаешь, сколько людей болели, верили и просто любили нас, максимально передавали нам энергетику. Невероятная гордость и счастье, что у нас все получилось.
С трехлетнего возраста говорила ей, что у меня будет олимпийская медаль. Не могла сдерживать эмоций», — сказала Валиева.
В командном турнире Валиева выиграла золото, а в личном турнире не смогла завоевать медаль. В случае положительного вердикта сборная России может лишиться медали командного турнира из-за дела о ее допинге.
В пробе Валиевой, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру.