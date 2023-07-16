Валиева рассказала о своих эмоциях от победы в командном турнире на Играх

«Когда мы увидели первое место, это, правда, не описать словами. Мы все смеялись, шутили и не могли поверить. Понимали, что олимпийское золото — это за страну. Понимаешь, сколько людей болели, верили и просто любили нас, максимально передавали нам энергетику. Невероятная гордость и счастье, что у нас все получилось.



С трехлетнего возраста говорила ей, что у меня будет олимпийская медаль. Не могла сдерживать эмоций», — сказала Валиева.