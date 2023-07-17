Букин объяснил, почему они со Степановой перешли к Александру Жулину

«Я работал с Жулиным в «Ледниковом периоде», и мне очень понравилось. Я делился с Сашкой этой информацией. Мне очень понравилось, как он подходит к процессу.



Человек может сидеть и заниматься своими делами, а потом «бах», и у него происходит какое-то гениальное видение. И он вроде немного что-то сделал, но сделал это очень круто», — заявил Букин в подкасте «Произвольная программа».