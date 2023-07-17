Букин объяснил, почему они со Степановой перешли к Александру Жулину

Многократный призёр чемпионатов Европы российский фигурист Иван Букин рассказал о совместной работе с Александром Жулиным. 29-летний россиянин выступает в танцах на льду в паре с Александрой Степановой.
«Я работал с Жулиным в «Ледниковом периоде», и мне очень понравилось. Я делился с Сашкой этой информацией. Мне очень понравилось, как он подходит к процессу.
Человек может сидеть и заниматься своими делами, а потом «бах», и у него происходит какое-то гениальное видение. И он вроде немного что-то сделал, но сделал это очень круто», — заявил Букин в подкасте «Произвольная программа».
Весной 2023 года Ступанова и Букин покинул группу Ирины Жук и Александра Свинина.
Иван Букин является двукратным серебряным и трёхкратным бронзовым призёром чемпионатов Европы. На Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай они заняли шестое место.