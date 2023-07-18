Бывшая фигуристка Тутберидзе объяснила, почему согласна с поднятием возрастного ценза

«Правильно ли, что в фигурном катании подняли возрастной ценз? Думаю, да. Сейчас уже десятилетние прыгают четверные — это круто, здорово. Но все хотят, чтобы и взрослые тоже немного покатались, показали свои программы на соревнованиях. На одних маленьких смотреть не так интересно», — сказала Гусева в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дарье Кирюхиной.