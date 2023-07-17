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Татьяна Навка встретилась с Романом Костомаровым

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка провела встречу со своим бывшим партнёром по танцам на льду Романом Костомаровым. Об этом Навка написала в своём Telegram-канале.

Навка встретилась с Костомаровым
© Рамблер

«Наконец-то долгожданная встреча с Ромой состоялась. Очень рада была видеть их с Оксаной (женой Костомарова – прим. ред.) у нас дома. Такая теплая и душевная встреча получилась. Посидели, поговорили, повспоминали, посмеялись», – рассказала она.

Кроме того, Навка также заявила, что не перестаёт восхищаться силой духа Костомарова, а также преданностью его жены Оксаны.

«Уверена, что все твои поклонники так же, как и я, верят, что мы с тобой еще станцуем на льду», – добавила она.

10 января Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, после чего его состояние резко ухудшилось. За последующие несколько месяцев Костомаров перенес кому, два инсульта, менингит и несколько ампутаций.

Ранее Костомаров показал новое видео с тренировок после протезирования.

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