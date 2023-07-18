Тарасова: никогда не поверю, что Медведева и Загитова фотографировались голыми

Тарасова заявила, что никогда не поверит в участие Туктамышевой, Медведевой и Загитовой в обнаженных фотосессиях
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова призналась, что никогда не поверит в то, что Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева и Алина Загитова фотографировались обнаженными. Ее слова приводит Sport24.
«Не считаю, что наши фигуристки не должны сниматься в откровенных фотосессиях. Кто-то из наших девочек разве не соблюдает этический кодекс? Разве Туктамышева, Медведева и Загитова фотографировались без всего, полностью голыми? Никогда в это не поверю. Ни разу не видела их голыми!
В те годы не было откровенных фотосессий, но если бы их проводили, то в них принимали бы участие. А так, в этом плане все было спокойнее», — сказала Тарасова.
В 2022 году Туктамышева стала серебряным призером чемпионата мира в одиночном катании, а также выиграла командное мировое первенство.
Евгения Медведева на Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотых медали чемпионата мира и Европы.
Алина Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах.