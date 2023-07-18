Тарасова: никогда не поверю, что Медведева и Загитова фотографировались голыми

«Не считаю, что наши фигуристки не должны сниматься в откровенных фотосессиях. Кто-то из наших девочек разве не соблюдает этический кодекс? Разве Туктамышева, Медведева и Загитова фотографировались без всего, полностью голыми? Никогда в это не поверю. Ни разу не видела их голыми!



В те годы не было откровенных фотосессий, но если бы их проводили, то в них принимали бы участие. А так, в этом плане все было спокойнее», — сказала Тарасова.