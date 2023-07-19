Синицына поделилась мнением об отстранении россиян от международных турниров

«Конечно, немного обидно, потому что очень интересно ездить по разным странам, смотреть, как живут там люди, и выступать в такой обстановке с иностранцами. Всё равно наша федерация фигурного катания старается передать эту атмосферу, чтобы нам было так же комфортно. Стараются наполнить трибуны. Чувствуется эта поддержка, тепло зрителей. Всё равно очень интересно выступать. В этом плане особо ничего не поменялось», — приводит слова спортсменки «Матч ТВ».