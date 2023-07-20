«Ну что же: вот мы и дома. Адаптируемся к новой жизни. Конечно же, все это совсем непросто. Иногда хочется все вернуть назад, но мы понимаем, что это невозможно. Что поделать – в такие условия мы поставлены сегодня.



Но нужно идти дальше. Прямо как в спорте: бороться и не сдаваться. Слава Богу, благодаря моей любимой жене у нас получается справляться даже с такими трудностями.



Мы желаем вам любви, здоровья и всего самого хорошего! И спасибо всем, кто поддерживает и помогает. Идем дальше!» – написал олимпийский чемпион в танцах на льду.