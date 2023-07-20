«Вот мы и дома, адаптируемся к новой жизни. Нужно бороться и не сдаваться – прямо как в спорте». Костомаров и Домнина записали совместное видео
Роман Костомаров поделился эмоциями от пребывания дома после длительной госпитализации.
Фигурист опубликовал в TenChat совместное видео с супругой – Оксаной Домниной.
Ранее Костомарова выписали из больницы, где он провел полгода. Из-за осложнений после пневмонии он перенес частичную ампутацию конечностей.
«Ну что же: вот мы и дома. Адаптируемся к новой жизни. Конечно же, все это совсем непросто. Иногда хочется все вернуть назад, но мы понимаем, что это невозможно. Что поделать – в такие условия мы поставлены сегодня.
Но нужно идти дальше. Прямо как в спорте: бороться и не сдаваться. Слава Богу, благодаря моей любимой жене у нас получается справляться даже с такими трудностями.
Мы желаем вам любви, здоровья и всего самого хорошего! И спасибо всем, кто поддерживает и помогает. Идем дальше!» – написал олимпийский чемпион в танцах на льду.
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