Фигурист Шабалин рассказал, почему не навещал Костомарова

«Нет, я не навещал его. Он не хочет встречаться ни с кем до тех пор, пока не почувствует такую потребность. И это понятно. Для фигуристов это был шок, тем более что буквально накануне мы с ним работали вместе в одном спектакле. Мы все переживаем за него. Уверен, что он все преодолеет и вернется на лед», — сказал Шабалин.