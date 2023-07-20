Фигурист Шабалин рассказал, почему не навещал Костомарова

Призер ОИ Шабалин заявил, что не навещал Костомарова в больнице из-за его потребности в контакте
Прославленный фигурист, олимпийский призер, а ныне режиссер Максим Шабалин признался, что ему так и не удалось навестить Романа Костомарова, который около полугода проходил лечение в больнице. Его слова передает aif.ru.
«Нет, я не навещал его. Он не хочет встречаться ни с кем до тех пор, пока не почувствует такую потребность. И это понятно. Для фигуристов это был шок, тем более что буквально накануне мы с ним работали вместе в одном спектакле. Мы все переживаем за него. Уверен, что он все преодолеет и вернется на лед», — сказал Шабалин.
В начале января Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.
Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к ЭКМО.
В процессе лечения Роману Костомарову ампутировали обе стопы и кисти рук. Весной олимпийский чемпион начал процесс реабилитации.