Загитова призналась, что не любила фигурное катание

«Мне вообще не нравилось фигурное катание. Меня привела мама: «Давай, иди, катайся». А я рыдала около бортика: «Забери меня отсюда». По сути, она меня заставила… И в детстве была такая ситуация, что я всё время находилась около пьедестала. То есть мне не хватало каких-то сотых балла, чтобы подняться на эту третью ступеньку. Для меня «бронза» уже была «вау». Потом была третья, затем — вторая, а первые места появились, когда стала заниматься у Этери Георгиевны Тутберидзе. И всё время было, куда стремиться, и всегда конкуренция была большая», — сказала Загитова в подкасте Максима Транькова «Произвольная программа» на Первом канале.