Хореограф Радионова: нужно исключить в спорте слово «диета»

«Жёсткие диеты не помогают. Я считаю, что нужно правильно питаться. Чем больше диет, тем хуже для организма, и после каждой диеты происходят срывы. Поэтому, по моему мнению, только правильное питание. Вообще нужно исключить в спорте слово «диета». Думаю, если спросить у каждой фигуристки, у каждой спортсменки про диету, у них сразу вылезет триггер, что это ужасно, страшно, сразу какие-то воспоминания из спортивной карьеры появятся. Считаю, что нужно заменить слово «диета» на словосочетание «правильное питание», — сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.