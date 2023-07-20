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Алина Загитова призналась, что в детстве не любила фигурное катание

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала в подкасте «Произвольная программа» Максима Транькова, что родители заставили ее заниматься спортом. Об этом пишет РБК.

Алина Загитова призналась, что в детстве не любила фигурное катание
© РИА Новости

Загитова подчеркнула, что в детстве ей «вообще не нравилось фигурное катание».

По ее словам, мама привела ее на площадку и велела идти, кататься. В первые дни, отметила спортсменка, она рыдала у бортика и просила забрать ее домой.

Родители не пошли ей навстречу и заставили заниматься, уточнила Загитова.

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Фигуристка заметила, что в детстве ей не удавалось занимать призовые места, обычно не хватало «каких-то сотых балла».

Спортсменка пояснила, что стала подниматься на пьедестал почета только после того, как попала в группу к тренеру Этери Тутберидзе.

Она добавила, что после попадания в группу у нее появились более высокие цели. Вместе с тем, конкуренция в команде также была большая, резюмировала Загитова.

Напомним, что в активе 21-летней Загитовой золотые медали Игр-2018, чемпионата Европы (2018) и чемпионата мира (2019).

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