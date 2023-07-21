Олимпийская чемпионка Загитова поделилась с поклонниками новой фотографией

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в Stories Instagram поделилась с подписчиками новой фотографией, сделанной после выступления спортсменки в шоу Татьяны Навки "Спящая красавица", где она исполняет роль Леи.
Фигуристка снялась в зеркале в коротких джинсовых шортах и свободной черной футболке, которая оголяет одно плечо спортсменки. Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Соревнования 2020 и 2021 года фигуристка пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры.
В феврале прошлого года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубок Первого канала, где ее команда "Красная машина" одержала победу. Загитова вместе с еще одним олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным на протяжении двух сезонов ведет шоу "Ледниковый период". В сезоне-2022/23 к ним присоединилась Анна Щербакова, выигравшая Игры в 2022 году.