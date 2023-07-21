Фигуристы Дэвис и Смолкин дебютируют за сборную Грузии 1 августа на турнире в США

Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, готовятся дебютировать за сборную Грузии по фигурному катанию на турнире Ice Dance International в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США). Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Федерации фигурного катания Грузии.

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Ice Dance International пройдет с 31 июля по 2 августа, соревновательными будут два заключительных дня турнира.

"Глеб и Диана готовятся начать спортивный сезон выступлением на турнире в Лейк-Плэсиде. Думаем, что эти планы уже не изменятся", - сообщили в грузинской федерации.

Переход танцевального дуэта был одобрен Федерацией фигурного катания на коньках России в июне. На этой неделе стало известно, что Смолкин и Дэвис компенсировали Центру спортивной подготовки сборных команд России средства, потраченные на их подготовку в прошлом сезоне.

Дэвис 20 лет, она является дочерью российского тренера Этери Тутберидзе, Смолкину 23 года. Спортсмены завоевали серебряные медали чемпионата России в сезоне-2021/22. На Олимпийских играх в Пекине дуэт занял 14-е место. В сезоне-2022/23 Дэвис и Смолкин пропустили этапы Гран-при России и чемпионат страны.