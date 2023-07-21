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Фигуристка Загитова о прыжках: не знаю, как это у нас получается

Российская фигуристка Алина Загитова на встрече с детьми в образовательном центре «Сириус» рассказала, как юные фигуристы учат прыжки, отметив, что не понимают, как они получаются.

Загитова призналась, что не знает, как у фигуристов получаются прыжки
© globallookpress.com

«Сначала мы учим одинарные прыжки, они достаточно легкие. Потом мы учим двойные. Не знаю, как это у нас получается. Притяжение нашей земли работает, мы пытаемся быстрее сгруппироваться», — сказала Загитова.

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах.

Соревнования 2020 и 2021 года фигуристка пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры. В феврале прошлого года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубок Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу.

Загитова вместе с еще одним олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным на протяжении двух сезонов ведет шоу «Ледниковый период». В сезоне-2022/23 к ним присоединилась Анна Щербакова, выигравшая Игры в 2022 году.

Ранее Загитова опубликовала фото в футболке, пикантно обнажив плечо.

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