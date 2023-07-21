Загитова призналась, что не знает, как у фигуристов получаются прыжки

Российская фигуристка Алина Загитова на встрече с детьми в образовательном центре «Сириус» рассказала, как юные фигуристы учат прыжки, отметив, что не понимают, как они получаются.

«Сначала мы учим одинарные прыжки, они достаточно легкие. Потом мы учим двойные. Не знаю, как это у нас получается. Притяжение нашей земли работает, мы пытаемся быстрее сгруппироваться», — сказала Загитова.

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах.

Соревнования 2020 и 2021 года фигуристка пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры. В феврале прошлого года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубок Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу.

Загитова вместе с еще одним олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным на протяжении двух сезонов ведет шоу «Ледниковый период». В сезоне-2022/23 к ним присоединилась Анна Щербакова, выигравшая Игры в 2022 году.