Олимпийское золото партнера Родниной продали на аукционе

Золотая медаль советского фигуриста Александра Зайцева, завоеванная на Олимпийских играх 1980 года в американском Лейк Плэсиде, была продана за 93748 долларов, сообщается на сайте аукциона RR Auction.

На лицевой стороне награды с надписью «XIII зимние Олимпийские игры» изображена поднятая рука, держащая олимпийский факел на фоне горы и олимпийских колец, передает РИА «Новости». На реверсе изображены надпись «Лейк-Плэсид 1980», эмблема Игр и сосновая ветвь с шишками. Внизу выгравировано название вида спорта «парное фигурное катание» с именем спортсмена на кириллице.

Зайцев, выступавший в паре с Ириной Родниной, является также победителем Олимпийских игр 1976 года в Инсбруке.