Зайцев прокомментировал сообщения о продаже олимпийской медали

Известный советский фигурист Александр Зайцев, двукратный олимпийский чемпион в парном катании, заявил, что у него нет информации по продаже его олимпийской медали 1980 года. Об этом пишет РИА «Новости».

Накануне в западных СМИ появились публикации, что в США с аукциона была продана медаль Зайцева с Игр-1980. Цена лота составила $100 тыс.

Зайцев пояснил, что был женат на фигуристке Ирине Родниной. После развода все медали, в том числе полученная в Инсбруке, остались у родителей экс-супруги.

По его словам, он не имеет ни малейшего представления о том, кто все же продал медали.