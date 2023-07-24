Загитова рассказала, как сама организовала переход в группу Тутберидзе

«Три года я говорила маме: давай, давай, давай. Но, скорее всего, она думала, что это какие-то детские шалости и это пройдет. Хотя она очень верила, но тоже боялась. Мы всю жизнь жили сначала в Альметьевске, потом в Ижевске. То есть это маленькие такие города, даже не миллионники. Это был серьезный шаг даже для осознанного человека. Для меня это было неосознанно, просто хотелось. Думаю, родители боялись.



Они брали кредит, чтобы я жила в Москве. На соревнования я все-таки приехала туда, выступила, прямо говоря – не очень. Была за двадцаткой, наверное. Потом у нас был короткий промежуток между выступлением и поездом. И я такая: «Мам, давай, давай». И она такая: «Ну, ладно».



Мы собрались, пошли в метро – оно такое большое, там надо еще как-то сориентироваться. Мы узнали расписание. Мама пошла к тренерам, поговорила. Тутберидзе спросила: какое место заняли, как вас зовут? Она посмотрела выступление тут же. Ну, там вообще ни о чем было выступление! И говорит: «Вы серьезно думаете?»



Я сейчас вот понимаю, что подходить к такому тренеру с такими результатами – мягко говоря, стыдно. Потому что нужно что-то иметь за плечами. Но тогда я думала: «Вот я сейчас двадцатая, а что мне делать, вот я так хочу». Очень много мыслей было.



Но в итоге я уговорила. Она сказала: «Давайте посмотрим на льду». Я пришла на разминку, у меня все колотится, сердце сжимается. Было много народу, я еще стеснительная. А там все звезды! Юля Липницкая, Полина, Женя, Адьян Питкеев, Тарасенко, Воронов.



Я 30-40 минут покаталась, попрыгала, повращалась, поскользила. Этери Георгиевна говорит: давайте после Нового года мы вас возьмем на просмотр. Я уже так обрадовалась, будто я там катаюсь. И мы с мамой чуть не опоздали на поезд. Просто уже закидывали чемоданы, забирались на поезд впопыхах», — сказала Загитова в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.