Фигуристка Загитова рассказала о своем отношении к хейтерам

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 года Алина Загитова в подкасте "Произвольная программа" рассказала о своем отношении к хейтерам. По ее словам, иногда они делают ей смешно, а иногда - больно.

В 2019 году Загитова выиграла чемпионат мира, собрав полную коллекцию золотых наград в женском одиночном катании. Соревнования 2020, 2021 и 2022 годов фигуристка пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении профессиональной карьеры.