Вайцеховская: проданная на аукционе медаль Зайцева была ворованной

«Как объяснил сам фигурист, после расставания с Ириной Родниной часть наград он все же получил, просто не сразу об этом вспомнил. Развод стал настолько эмоциональным событием, что в тот момент экс-супругам было не до медалей — Александр просто перевез свои вещи (и некоторые награды в том числе) на дачу. Но в 2000-м дачу ограбили и сожгли», — написала Вайцеховская.