Вайцеховская назвала ворованной проданную на аукционе медаль Зайцева

Спортивный журналист и бывшая олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Елена Вайцеховская заявила, что медаль фигуриста Александра Зайцева, проданная на аукционе, была украдена. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По ее словам, сам Зайцев рассказал, что после развода с Ириной Родниной он перевез свои вещи и часть наград на дачу, которую затем ограбили и сожгли в 2000 году. В июле этого года медаль Зайцева и Родниной, выигранная ими на Олимпийских играх 1980 года, была продана на аукционе RR Auction за $93 тыс.

Напомним, Зайцев и Роднина стали олимпийскими чемпионами дважды, в 1976 и 1980 годах. Они также 6 раз становились победителями на чемпионате мира и 7 раз – на чемпионате Европы. Также у пары множество побед на других соревнованиях.