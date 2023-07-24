Загитова рассказала, на что пошли ее родители ради оплаты квартиры в Москве

Фигуристка Алина Загитова рассказала, что ее родители брали кредиты ради ее проживания в Москве. В интервью Максиму Транькову для YouTube канала «Лучшие телешоу» она заявила, что жила в столице, чтобы попасть в ледовый дворец «Хрустальный» в группу к тренеру Этери Тутберидзе.

«Представляете, брать кредиты, не понимая толком на что? Потому что непонятно, будет ли твой ребенок хотя бы в юниорской сборной. Но они верили в меня», — заявила Загитова.

Она добавила, что в течение нескольких лет мечтала начать тренировки под руководством Тутберидзе, поскольку восхитилась выступлениями ее воспитанницы Юлии Липницкой.