21-летняя спортсменка опубликовала видео, на котором она проходит магнитотерапию. Видно, что на ее левой ноге наложен бинт в области голеностопа.

Ранее в июле издание The Sun US оценило состояние Загитовой. Тогда финансовое положение фигуристки оценили в пять миллионов долларов.

Загитова — олимпийская чемпионка Игр в Пхенчхане 2018 года. На ее счету также победы на чемпионате мира и чемпионате Европы. Фигуристка приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. После этого она работала ведущей в шоу «Ледниковый период», выходящем в эфир на Первом канале.