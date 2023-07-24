Щербакова не возобновила тренировки после заболевания мононуклеозом

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова пока не возобновила тренировки после болезни. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

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Фигуристка пока не готова приступить к тренировкам. Программы олимпийской чемпионке к новому сезону ещё не ставили.

Ранее сообщалось, что у Щербаковой был обнаружен мононуклеоз. Это острое вирусное заболевание, которое сопровождается лихорадкой, увеличением лимфатических узлов, воспалением миндалин (ангиной), увеличением размеров печени и селезёнки.

Анна Щербакова на ОИ-2022 в Пекине (Китай) завоевала золото в личных соревнованиях. Также 19-летняя россиянка является чемпионкой мира 2021 года.