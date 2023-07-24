Щербакова не возобновила тренировки после заболевания мононуклеозом
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова пока не возобновила тренировки после болезни. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».
Фигуристка пока не готова приступить к тренировкам. Программы олимпийской чемпионке к новому сезону ещё не ставили.
Ранее сообщалось, что у Щербаковой был обнаружен мононуклеоз. Это острое вирусное заболевание, которое сопровождается лихорадкой, увеличением лимфатических узлов, воспалением миндалин (ангиной), увеличением размеров печени и селезёнки.
Анна Щербакова на ОИ-2022 в Пекине (Китай) завоевала золото в личных соревнованиях. Также 19-летняя россиянка является чемпионкой мира 2021 года.
С февраля 2022 года российские фигуристы перестали приглашаться на международные соревнования из-за решения Международного союза конькобежцев (ISU) отстранить Россию от международных соревнований.