Алина Загитова: связала бы свою жизнь с телевидением

«Я бы связала свою жизнь с телевидением. Не знаю, в какой роли, пока что. Но я для этого и пробую, чтобы найти себя, найти дело, которое мне нравится, и которым бы я занималась всю жизнь.



Живу насыщенной и интересной жизнью? Да. Поэтому нужно все пробовать», — сказала Загитова в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.