Алина Загитова: связала бы свою жизнь с телевидением
Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова рассказала, с каким занятием из тех, что попробовала после приостановки карьеры, хотела бы связать жизнь.
После школы Загитова поступила на факультет журналистики. Алина пробует свои силы на телевидении в качестве корреспондента и ведущей. Также спортсменка пробует петь, занимается стрип-пластикой, провела футбольный матч в роли диджея, пробовала себя в разных видах спорта.
«Я бы связала свою жизнь с телевидением. Не знаю, в какой роли, пока что. Но я для этого и пробую, чтобы найти себя, найти дело, которое мне нравится, и которым бы я занималась всю жизнь.
Живу насыщенной и интересной жизнью? Да. Поэтому нужно все пробовать», — сказала Загитова в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.