Тутберидзе назвала основные задачи тренерского состава на первых сборах
Тренер Этери Тутберидзе подвела итоги первых сборов фигуристов, которые прошли на базе в Новогорске.
Сезон стартует контрольными прокатами сборной России в Москве, которые пройдут 16–17 сентября.
— Завершились уже привычные, ставшие для нас домашними сборы в Новогорске.
Основная задача для нашего тренерского состава — выучить новые элементы, подтянуть слабые стороны, поставить новые программы и плавно ввести наших спортсменов в сезон. Что то получилось, но как всегда хочется большего.
Мы с Даниилом Глейхенгаузом постарались воплотить наши творческие идеи и задумки в новые программы.
После многочисленных постановок всегда наступает некое опустошение. Но когда мы видим, как наши танцы, истории и картины оживают в исполнении спортсменов — это всегда нас наполняет новыми силами и эмоциями, — написала Тутберидзе в социальной сети.
Первый этап Гран при России пройдет в Уфе с 13 по 16 октября.
Среди наиболее известных воспитанниц Тутберидзе — олимпийские чемпионки Юлия Липницкая, Алина Загитова, Камила Валиева и Анна Щербакова, а также Евгения Медведева и Александра Трусова, завоевавшие серебряные награды. Сейчас Тутберидзе тренирует Софью Акатьеву, Аделию Петросян, Дарью Усачеву и Майю Хромых.