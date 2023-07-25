Тутберидзе назвала основные задачи тренерского состава на первых сборах

— Завершились уже привычные, ставшие для нас домашними сборы в Новогорске.



Основная задача для нашего тренерского состава — выучить новые элементы, подтянуть слабые стороны, поставить новые программы и плавно ввести наших спортсменов в сезон. Что то получилось, но как всегда хочется большего.



Мы с Даниилом Глейхенгаузом постарались воплотить наши творческие идеи и задумки в новые программы.



После многочисленных постановок всегда наступает некое опустошение. Но когда мы видим, как наши танцы, истории и картины оживают в исполнении спортсменов — это всегда нас наполняет новыми силами и эмоциями, — написала Тутберидзе в социальной сети.