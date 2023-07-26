Российская фигуристка объяснила завершение карьеры нечестностью результатов

«Чемпионат России 2021 года в Челябинске стал ключевым. Я считаю, что неплохо провела этот сезон и на главном старте сезона тоже всё сделала хорошо. Но так как в мире фигурного катания всё происходит немного нечестно… Так произошло. Когда ты выходишь и на протяжении всего сезона катаешь чисто и на конкретном соревновании тоже чисто, а потом выходят и катают программу с двойными прыжками и попадают в сборную России, становится обидно.



Я была восьмая. Думала, может, хотя бы в резервный состав сборной попаду. В основу попадают первые шесть, от шестого места я была в балле. Продолжала тренироваться, напрыгивала тройной аксель. Были хорошие попытки с выездами, но в недокрут. Я ждала момента, когда вывесят списки. И когда их вывесили, я себя там не увидела, как вы понимаете. И тут я сразу поняла, что никакой надежды на контрольные прокаты и тому подобное нет. Тогда мы подзадумались — а стоит ли дальше продолжать? Ради чего? Это действительно тяжёлая работа, когда ты с девяти утра до девяти вечера на катке. Свободного времени нет, учёбы нет. Про личную жизнь вообще можно забыть», — приводит слова Цибиновой «Спорт-экспресс».