Навка о Костомарове: Мы все мечтаем, что он выйдет на лед
Олимпийская чемпионка в танцах на льду 2006 года Татьяна Навка заявила, что опасения о состоянии здоровья ее бывшего партнера Романа Костомарова остались позади.
Сейчас Костомаров проходит реабилитацию после протезирования.
«Я рада, что Роман дома. Впереди еще много работы, месяцы реабилитации, но мы верим, что тревоги позади. У Романа невероятная сила духа и характер настоящего олимпийского чемпиона, уверена, он справится. Мы все — его семья, друзья, партнеры, его команда — всегда рядом, и мы все, конечно, мечтаем, что он выйдет на лед», — приводит слова Навки ТАСС.
10 января Роман Костомаров был госпитализирован с односторонней пневмонией и гриппом. Из-за осложнений он был подключен к аппарату ЭКМО, а затем переведен на искусственную вентиляцию легких. По ходу лечения фигуристу были проведены операции по ампутации конечностей из-за развивающегося некроза.
8 мая Костомаров сделал первое публичное заявление, опубликовав пост в своих социальных сетях. Фигурист выразил благодарность за поддержку, отметив, что ему еще предстоит справиться с многими трудностями.
6 июля фигуриста выписали из больницы. В данный момент спортсмен находится дома и продолжает восстанавливаться после болезни.