$90.05-0.0599.72+0.02

Навка о Костомарове: Мы все мечтаем, что он выйдет на лед

Олимпийская чемпионка в танцах на льду 2006 года Татьяна Навка заявила, что опасения о состоянии здоровья ее бывшего партнера Романа Костомарова остались позади.

Навка о Костомарове: Мы все мечтаем, что он выйдет на лед
© РИА Новости

Сейчас Костомаров проходит реабилитацию после протезирования.

«Я рада, что Роман дома. Впереди еще много работы, месяцы реабилитации, но мы верим, что тревоги позади. У Романа невероятная сила духа и характер настоящего олимпийского чемпиона, уверена, он справится. Мы все — его семья, друзья, партнеры, его команда — всегда рядом, и мы все, конечно, мечтаем, что он выйдет на лед», — приводит слова Навки ТАСС.

10 января Роман Костомаров был госпитализирован с односторонней пневмонией и гриппом. Из-за осложнений он был подключен к аппарату ЭКМО, а затем переведен на искусственную вентиляцию легких. По ходу лечения фигуристу были проведены операции по ампутации конечностей из-за развивающегося некроза.

8 мая Костомаров сделал первое публичное заявление, опубликовав пост в своих социальных сетях. Фигурист выразил благодарность за поддержку, отметив, что ему еще предстоит справиться с многими трудностями.

6 июля фигуриста выписали из больницы. В данный момент спортсмен находится дома и продолжает восстанавливаться после болезни.