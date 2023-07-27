Навка о Костомарове: Мы все мечтаем, что он выйдет на лед

«Я рада, что Роман дома. Впереди еще много работы, месяцы реабилитации, но мы верим, что тревоги позади. У Романа невероятная сила духа и характер настоящего олимпийского чемпиона, уверена, он справится. Мы все — его семья, друзья, партнеры, его команда — всегда рядом, и мы все, конечно, мечтаем, что он выйдет на лед», — приводит слова Навки ТАСС.