Навка высказалась по поводу проверки литовскими спецслужбами Дробязко

"Я вижу, сколько поклонников каждый вечер в Сочи приходит насладиться талантом Маргариты и Повиласа [Ванагаса], исполняющих главные роли в нашем шоу "История любви Шахерезады". И я безгранично рада, что эти легендарные фигуристы с мировыми именами имеют возможность ежедневно выходить на лед и дарить невероятные эмоции зрителям любого возраста - от самых маленьких детей до бабушек и дедушек, получая в ответ овации, цветы, письма и слова любви и поддержки. И это самое главное. То, что каждый вечер мы вместе с жителями и гостями олимпийского Сочи создаем волшебство и любовь. А все происходящее с российскими спортсменами на международных турнирах и с Маргаритой в связи с ее участием в нашем шоу возмутительно и лишено какого бы то ни было здравого смысла", - добавила она.