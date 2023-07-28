Тарасова раскритиковала МВД Литвы за намерение лишить Дробязко гражданства

"Какие-то неумные люди, - сказала Тарасова. - Она столько сделала для страны, спортсменка с такими достижениями, самым высоким уровнем. Люди, которые делают подобные вещи со своими спортсменами, просто "потрясающие".

Дробязко 51 год, она получила гражданство Литвы в 1993 году в исключительном порядке, чтобы в паре с Повиласом Ванагасом представлять страну на Олимпийских играх. В 2000 году за заслуги перед Литвой фигуристы были награждены рыцарским крестом ордена Гедиминаса. В августе 2022 года президент Литвы Гитанас Науседа принял решение лишить их государственных наград за выступление в Сочи в шоу Навки "Лебединое озеро" на фоне событий на Украине. Тогда же глава государства заявил, что следует рассмотреть вопрос о литовском гражданстве Дробязко.