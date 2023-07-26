Спецслужбы Литвы оценили угрозу от участия Дробязко в шоу Навки

Пресс-служба Департамента государственной безопасности Литвы не нашла доказательств того, что гражданка этого государства фигуристка Маргарита Дробязко представляет угрозу национальной безопасности страны из-за сотрудничества с шоу Татьяны Навки.

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«У Департамента государственной безопасности нет данных разведки относительно угрозы государственной безопасности, которые можно было бы предоставить ответственным лицам. Разведывательная служба не обладает полномочиями оценивать нравственные аспекты поведения граждан Литвы», — приводит официальный ответ госоргана литовский портал lrt.lt.

Также комментарий порталу предоставило Министерство внутренних дел государства: оно сообщило, что получило все необходимые документы и в ближайшее время займётся решением вопроса гражданства Маргариты Дробязко.