Навка рассказала об ошибке родителей детей, занимающихся фигурным катанием

«Им хочется реализовать собственные амбиции, поэтому неудачи ребенка списывают на плохих тренеров. Вместо того чтобы просто помочь своему ребенку раскрыть какие-то другие его таланты», — заявила Навка.

В 2020 году двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказывал о ценах на занятия фигурным катанием в его академии. Он заявил, что минимальная цена составляет 15 тысяч рублей в месяц. В такую группу может попасть ребенок, имеющий как минимум два года обучения фигурному катанию.