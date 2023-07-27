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Навка рассказала об ошибке родителей занимающихся фигурным катанием детей

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала об ошибке, которую совершают родители занимающихся фигурным катанием детей. Об этом сообщает ТАСС.

Навка рассказала об ошибке родителей детей, занимающихся фигурным катанием
© Lenta.ru

По ее словам, некоторые незаслуженно критикуют тренеров.

«Им хочется реализовать собственные амбиции, поэтому неудачи ребенка списывают на плохих тренеров. Вместо того чтобы просто помочь своему ребенку раскрыть какие-то другие его таланты», — заявила Навка.

В 2020 году двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказывал о ценах на занятия фигурным катанием в его академии. Он заявил, что минимальная цена составляет 15 тысяч рублей в месяц. В такую группу может попасть ребенок, имеющий как минимум два года обучения фигурному катанию.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций фигуристы не смогли принять участие в чемпионатах мира и Европы, а также в серии Гран-при.