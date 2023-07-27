Навка рассказала об ошибке родителей детей, занимающихся фигурным катанием

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала об ошибке, которую совершают родители занимающихся фигурным катанием детей. Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, некоторые незаслуженно критикуют тренеров.
«Им хочется реализовать собственные амбиции, поэтому неудачи ребенка списывают на плохих тренеров. Вместо того чтобы просто помочь своему ребенку раскрыть какие-то другие его таланты», — заявила Навка.
В 2020 году двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказывал о ценах на занятия фигурным катанием в его академии. Он заявил, что минимальная цена составляет 15 тысяч рублей в месяц. В такую группу может попасть ребенок, имеющий как минимум два года обучения фигурному катанию.
1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций фигуристы не смогли принять участие в чемпионатах мира и Европы, а также в серии Гран-при.