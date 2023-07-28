Евгения Медведева: последние пару лет я с психологией на «ты»

«Последние пару лет я общаюсь на «ты» с психологией. Сама хожу к психологу, мы с ним систему такую выстроили: если есть нужда, если приперло, то тогда я звоню по видеозвонку и сразу сгоряча «леплю». Нет такого, что я хожу к нему два раза в неделю четыре года подряд… Возможно, и надо, но такого нет. Каждому своё.



Три календарных года я не выхожу на соревнования. Когда пережила то, что скорее всего уже не буду соревноваться, подумала: «Ладно, надо ступать хотя бы маленький шажок в настоящий быт — без тренировок, расписания, строгих диет».



Для этого нужного было чьё-то сопровождение. Мне нужен был профессиональный человек, который скажет: это можно! С того момента я начала заниматься с психологом. Потом: нет, мне нравится страдать. Ушла от него, но через полгода вернулась.



И так шажочками дошла до сильной рефлексии, что мне помогает. Мне не нужно еженедельной поддержки. Я месяцами могу жить спокойно, но потом: что-то поняла, что-то мне пришло в голову и надо это обсудить с психологом», — заявила Медведева в видео на Rutube-канале «Чужие письма».