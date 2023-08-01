Тарасова: Россия может помочь Африке в развитии фигурного катания

«Россия вполне может помочь африканским партнёрам в развитии фигурного катания. Мы можем отправить туда своих специалистов. Надо отправлять. Согласится ли кто-то из российских тренеров поехать в Африку? А почему нет? Смотря сколько это будет стоить. Не на общественных началах», — приводит слова Тарасовой Legalbet.