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Щербакова тренируется с перерывами после перенесённого мононуклеоза

Олимпийская чемпионка российская фигуристка Анна Щербакова вернулась к тренировкам после перенесённого мононуклеоза, однако пока занимается с перерывами после возвращения на лед, сообщил РИА Новости Спорт источник, знакомый с ситуацией.

Щербакова тренируется с перерывами после перенесенного мононуклеоза
© Чемпионат.com

О диагнозе Щербаковой, из-за которого она приостановила тренировки и не участвовала в ледовом шоу ко Дню Московского спорта, стало известно 11 июля. Тогда же сообщалось, что фигуристка заболела во второй половине июня и уже идёт на поправку.

19-летняя Щербакова пропускала сезон-2022/2023, так как восстанавливалась после операции на колене. Вместе с Алексеем Ягудиным и Алиной Загитовой Анна была ведущей телешоу «Ледниковый период. Снова вместе» и участвовала в ледовых шоу. Недавно появлялась информация о том, что Щербакова размышляет о возвращении к соревновательной деятельности в сезоне-2023/2024.

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