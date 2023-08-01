Щербакова тренируется с перерывами после перенесенного мононуклеоза

Олимпийская чемпионка российская фигуристка Анна Щербакова вернулась к тренировкам после перенесённого мононуклеоза, однако пока занимается с перерывами после возвращения на лед, сообщил РИА Новости Спорт источник, знакомый с ситуацией.

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О диагнозе Щербаковой, из-за которого она приостановила тренировки и не участвовала в ледовом шоу ко Дню Московского спорта, стало известно 11 июля. Тогда же сообщалось, что фигуристка заболела во второй половине июня и уже идёт на поправку.