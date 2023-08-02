Медведева сравнила «Диснейленд» в Париже с московским парком развлечений

Фигуристка Медведева считает "Диснейленд" хуже московского парка развлечений
Двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года, российская фигуристка Евгения Медведева сравнила парк «Диснейленд» в Париже и московский парк развлечений «Сказка». Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.
«Пришли к выводу, что в нашем парке «Сказка» намного прикольнее, потому что здесь приходится в очереди на каждый аттракцион ждать больше часа, а у нас нет столько времени. Конечно, прикольно, красиво, но это того не стоит. Немного не то, что я себе представляла», — сказала спортсменка.
Кроме олимпийских медалей в активе 23-летней спортсменки по две золотых медали чемпионата мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года.
Фигуристка последние два сезона участвует в проекте «Ледниковый период». Сначала ее партнером был блогер Даня Милохин, а сейчас Медведева выступает в паре с актером Федором Федотовым.