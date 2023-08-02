Плющенко объявил об открытии своих школ в Китае
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко откроет свои школы в Китае.
«Я приехал сюда с миссией — не просто выступить в моих шоу, а у меня здесь еще будут мастер-классы. Я хочу посмотреть китайских спортсменов. Мне сказали, что будет достаточно много спортсменов. Хочу посмотреть, пообщаться, потренироваться, вместе покататься.
А вообще, в будущем у нас грандиозный план — открытие моих школ в Китае. И будут они называться Angels of Plushenko», — рассказал Плющенко в интервью китайскому ТВ, трансляция которого велась в социальной сети.
Евгений Плющенко - российский фигурист, один из самых успешных и признанных спортсменов в истории фигурного катания. Он родился 3 ноября 1982 года в Санкт-Петербурге, Россия.
Плющенко начал заниматься фигурным катанием в возрасте четырех лет и очень быстро проявил свой талант и потенциал. В 1997 году он дебютировал на международной арене, выступая на юниорских соревнованиях. В 1999 году он стал молодежным чемпионом мира.
Свой первый олимпийский успех Плющенко одержал в 2002 году на зимних Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити, где завоевал серебряную медаль. В 2006 году на Олимпийских играх в Турине он выиграл золотую медаль, а также стал двукратным чемпионом мира.