Плющенко объявил об открытии своих школ в Китае

«Я приехал сюда с миссией — не просто выступить в моих шоу, а у меня здесь еще будут мастер-классы. Я хочу посмотреть китайских спортсменов. Мне сказали, что будет достаточно много спортсменов. Хочу посмотреть, пообщаться, потренироваться, вместе покататься.



А вообще, в будущем у нас грандиозный план — открытие моих школ в Китае. И будут они называться Angels of Plushenko», — рассказал Плющенко в интервью китайскому ТВ, трансляция которого велась в социальной сети.