Фигуристка Медведева рассказала о самом страшном наказании в детстве

«Самое страшное наказание в детстве? Неделю без конфет. А еще на сборах, когда мы были совсем маленькие, мы с группой по фигурному катанию поехали на море. И мы с девочками без разрешения вышли на набережную. И в тот вечер нас лишили ежедневного вечернего арбуза. Я помню, как я стояла в ванной, меня мыла мама, и я ревела, потому что мне не достался арбуз», — сказала Медведева.