Фигуристка Медведева рассказала о самом страшном наказании в детстве

Фигуристка Медведева призналась, что ее наказывали лишением конфет
Чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в интервью на YouTube-канале «НЕ ПРУСТ» рассказала о наказаниях, которые она испытала на себе в детстве.
«Самое страшное наказание в детстве? Неделю без конфет. А еще на сборах, когда мы были совсем маленькие, мы с группой по фигурному катанию поехали на море. И мы с девочками без разрешения вышли на набережную. И в тот вечер нас лишили ежедневного вечернего арбуза. Я помню, как я стояла в ванной, меня мыла мама, и я ревела, потому что мне не достался арбуз», — сказала Медведева.
На Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году россиянка стала второй в личном первенстве и в командном турнире.
Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотых медали чемпионата мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. Спортсменка официально не объявляла о завершении профессиональной карьеры.
Фигуристка последние два сезона участвовала в проекте «Ледниковый период». Сначала ее партнером был блогер Даня Милохин, а затем Федор Федотов.