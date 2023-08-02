Фигуристка Медведева рассказала о своем вкладе в успех сборной России по хоккею на ОИ-2018
Чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в интервью на YouTube-канале «НЕ ПРУСТ» заявила, что благодаря ее речи Россия смогла принять участие в командных турнирах на Олимпиаде 2018 года.
«Моя предолимпийская поездка в Лозанну на закрытый саммит МОК. Я там выступала официальным спикером от нашего олимпийского комитета для того, чтобы нашу страну допустили до командных соревнований на Олимпиаде-2018. Я сделала немалый вклад для того, чтобы и наша хоккейная команда выступала – и ребята в итоге выиграли, – и мы, фигуристы, имели возможность выступать в командном виде», — сказала Медведева.
В финале хоккейного турнира Олимпийских Игр в Пхенчхане сборная России обыграла Германию со счетом 4:3 (ОТ).
Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе и забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В начале июля 2022 года дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям.
Ранее Медведева назвала главную несбывшуюся мечту.